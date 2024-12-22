«Тампа-Бэй» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ
«Тампа-Бэй» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
«Тампа-Бэй» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе и начнется в 1.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».
С ключевыми событиями встречи двух команд из Флориды можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
Соперники по дерби штата Флорида встретятся впервые в сезоне. «Лайтнинг» набрали 38 очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Пантерз» — 44 очка в 34 играх.
В сезоне-2023/24 «Флорида» победила «Тампу» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1 в серии), а позже выиграла трофей впервые в своей истории.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|36
|22
|14
|47
|2
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|3
|Каролина
|33
|21
|12
|43
|4
|Питтсбург
|35
|15
|20
|35
|5
|Филадельфия
|34
|15
|19
|34
|6
|Рейнджерс
|33
|16
|17
|33
|7
|Айлендерс
|34
|13
|21
|33
|8
|Коламбус
|34
|13
|21
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|34
|21
|13
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Бостон
|35
|18
|17
|40
|4
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|5
|Оттава
|33
|18
|15
|38
|6
|Монреаль
|33
|14
|19
|31
|7
|Детройт
|33
|13
|20
|30
|8
|Баффало
|34
|11
|23
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Лос-Анджелес
|33
|19
|14
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
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31.12
|23.12
|01:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|23.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|23.12
|01:00
|
Юта – Анахайм
|- : -
|23.12
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|23.12
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|23.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|23.12
|22:00
|
Торонто – Виннипег
|- : -
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