«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» в выставочном матче, команды забили 15 шайб на двоих

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Флориду» в выставочном матче НХЛ — 8:7.

У хозяев дважды отличились Даррен Рэддиш и Конор Гики, по одному голу у Тоби Биссона, Дилана Дьюка, Нико Хухтанена и россиянина Максима Грошева.

У гостей забили Йеспер Боквист, Тобиас Бьорнфут, Сандис Вилманис, Энтони Грир, Зак Далпе, Райан Макаллистер и Вильмер Скуг.

«Тампа-Бэй» проведет следующий предсезонный матч 28 сентября против «Нэшвилла», «Флорида» в этот же день встретится с «Каролиной».