«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров сделал три голевые передачи

«Тампа-Бэй» выиграла у «Флориды» в предсезонном матче НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 28 из 33 бросков.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Чикаго», а «Тампа» сыграет против «Оттавы».

НХЛ

Предсезонный матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)