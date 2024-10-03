«Тампа» проиграла «Флориде», Кучеров забросил первую шайбу в предсезонке

«Тампа» потерпела поражение от «Флориды» в предсезонном матче НХЛ — 1:2 ОТ.

Нападающий «Пантерз» Зак Далпе на 4-й минуте второго периода открыл счет. «Лайтнинг» отыгрались благодаря голу российского форварда Никиты Кучерова за 5 минут до конца игры. Для него это первая шайба в предсезонке. Победу «Флориде» принес гол Сандиса Вилманиса на 15-й секунде овертайма.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.