Гол и голевая передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду»

«Тампа» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал голевую передачу. У него теперь 121 (37+84) очко в 77 матчах этого сезона.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков по воротам.

«Тампа» набрала 102 очка в 81 матче и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Флорида» — пятая (98 очков в 82 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пойнт — 42 (Гурд, Мозер), 1:32 — 1:0. Джики — 8 (Пойнт, Хедман), 15:25 — 2:0. Гюнцель — 41 (мен., Чирелли), 18:09 — 3:0. Кучеров — 37 (Гурд, Пойнт), 24:42 — 4:0. Маршан — 23 (Верхэге, Кирстед), 25:36 — 4:1. Раддиш — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 51:22 — 5:1.

Вратари: Василевский — Ванечек.

Штраф: 17 — 20.

Броски: 31 (8+10+13) — 24 (7+10+7).

Наши: Кучеров (15.12/3/+3) — Куликов (18.22/0/-1).

16 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.