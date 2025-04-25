«Флорида» переиграла «Тампу», Бобровский сделал 19 сэйвов
«Флорида» выиграла у «Тампы» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0.
В начале игры защитник Нэйт Шмидт открыл счет. В концовке встречи Сэм Беннетт забил в пустые ворота.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 19 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 22 бросков. Он был признан второй звездой.
Третий матч в серии состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20:00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шмидт — 3 (Райнхарт, Барков), 4:15 — 0:1. Беннетт — 2 (п.в., Джонс), 59:56 — 0:2.
Вратари: Василевский (58:01 — 59:56) — Бобровский.
Штраф: 15 — 16.
Броски: 19 (7+9+3) — 23 (10+6+7).
Наши: Кучеров (20.58/1/-1) — Куликов (17.00/0/0).
25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
Счет в серии: 0-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
|2 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|25.04
|01:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|0 : 2
|25.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 3 ОТ
|25.04
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|5 : 2
|25.04
|04:30
|
Сент-Луис – Виннипег
|7 : 2