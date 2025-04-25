«Флорида» переиграла «Тампу», Бобровский сделал 19 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Тампы» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0.

В начале игры защитник Нэйт Шмидт открыл счет. В концовке встречи Сэм Беннетт забил в пустые ворота.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 19 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 22 бросков. Он был признан второй звездой.

Третий матч в серии состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шмидт — 3 (Райнхарт, Барков), 4:15 — 0:1. Беннетт — 2 (п.в., Джонс), 59:56 — 0:2.

Вратари: Василевский (58:01 — 59:56) — Бобровский.

Штраф: 15 — 16.

Броски: 19 (7+9+3) — 23 (10+6+7).

Наши: Кучеров (20.58/1/-1) — Куликов (17.00/0/0).

25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Счет в серии: 0-2.