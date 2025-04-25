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Сегодня, 04:32

«Флорида» переиграла «Тампу», Бобровский сделал 19 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» выиграла у «Тампы» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0.

В начале игры защитник Нэйт Шмидт открыл счет. В концовке встречи Сэм Беннетт забил в пустые ворота.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 19 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 22 бросков. Он был признан второй звездой.

Третий матч в серии состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шмидт — 3 (Райнхарт, Барков), 4:15 — 0:1. Беннетт — 2 (п.в., Джонс), 59:56 — 0:2.

Вратари: Василевский (58:01 — 59:56) — Бобровский.

Штраф: 15 — 16.

Броски: 19 (7+9+3) — 23 (10+6+7).

Наши: Кучеров (20.58/1/-1) — Куликов (17.00/0/0).

25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Счет в серии: 0-2.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
3 - 1
3. Монреаль - Вашингтон
_ - _
4. Монреаль - Вашингтон
_ - _
2 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 2
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
2 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
3. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
4. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
0 - 2
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 2
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
5 - 2
4. Миннесота - Вегас
_ - _
5. Вегас - Миннесота
_ - _
1 - 2
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
2 - 3
4. Оттава - Торонто
_ - _
3 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
2 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 2
4. Колорадо - Даллас
_ - _
5. Даллас - Колорадо
_ - _
2 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
_ - _
4. Нью-Джерси - Каролина
_ - _
2 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 1
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
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Тампа-Бэй – Флорида
 0 : 2
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Оттава – Торонто
 2 : 3 ОТ
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Миннесота – Вегас
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Сент-Луис – Виннипег
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