«Флорида» выбила «Тампу» из Кубка Стэнли

«Флорида» победила «Тампу» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Пантерз» выиграли серию — 4-1.

Заброшенными шайбами у «Флориды» отметились Картер Верхэге, Антон Лунделл, Александр Барков, Сэм Беннетт, Эту Луостаринен и Сэм Райнхарт. Голы «Лайтнинг» забили Гейдж Гонсалвес, Ник Пол и Джейк Гюнцель.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по воротам. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

Во втором раунде «Флорида» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Оттава» (счет в серии 3-2).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

Голы: Гонсалвес — 1 (Гленденинг, Хедман), 2:33 — 1:0. Верхэге — 2 (бол., Ткачак, Райнхарт), 5:21 — 1:1. Лунделл — 2 (Маршан, Луостаринен), 10:06 — 1:2. Пол — 2 (Джики), 12:16 — 2:2. Барков — 1 (Форслинг, Луостаринен), 20:52 — 2:3. Гюнцель — 3 (бол., Хедман), 29:57 — 3:3. Беннетт — 3 (Лунделл, Луостаринен), 35:13 — 3:4. Луостаринен — 1 (Маршан, Лунделл), 53:02 — 3:5. Райнхарт — 2 (п.в.), 55:36 — 3:6.

Вратари: Василевский (55:11 — 55:36, 56:24 — 58:34) — Бобровский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+13+7) — 31 (16+8+7).

Наши: Кучеров (23.34/2/-2) — Куликов (21.23/0/-1).

1 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 1-4.