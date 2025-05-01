Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 мая, 05:20

«Флорида» выбила «Тампу» из Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский (справа) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» победила «Тампу» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Пантерз» выиграли серию — 4-1.

Заброшенными шайбами у «Флориды» отметились Картер Верхэге, Антон Лунделл, Александр Барков, Сэм Беннетт, Эту Луостаринен и Сэм Райнхарт. Голы «Лайтнинг» забили Гейдж Гонсалвес, Ник Пол и Джейк Гюнцель.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по воротам. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

Во втором раунде «Флорида» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Оттава» (счет в серии 3-2).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

Голы: Гонсалвес — 1 (Гленденинг, Хедман), 2:33 — 1:0. Верхэге — 2 (бол., Ткачак, Райнхарт), 5:21 — 1:1. Лунделл — 2 (Маршан, Луостаринен), 10:06 — 1:2. Пол — 2 (Джики), 12:16 — 2:2. Барков — 1 (Форслинг, Луостаринен), 20:52 — 2:3. Гюнцель — 3 (бол., Хедман), 29:57 — 3:3. Беннетт — 3 (Лунделл, Луостаринен), 35:13 — 3:4. Луостаринен — 1 (Маршан, Лунделл), 53:02 — 3:5. Райнхарт — 2 (п.в.), 55:36 — 3:6.

Вратари: Василевский (55:11 — 55:36, 56:24 — 58:34) — Бобровский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+13+7) — 31 (16+8+7).

Наши: Кучеров (23.34/2/-2) — Куликов (21.23/0/-1).

1 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 1-4.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Василевский (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна утром в четверг
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Шойгу заявил о длительности нормализации отношений между Россией и Японией
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Neil

    И вообще. Он был удалён, дисквалифицирован? Что-то было? А вот против Куча ноль.

    02.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Не уверен, слишком много козырей у Флориды. И все они по именам известны нам, плюс глубина с химией. Терпеть Торонто пока не научилось, а возвращаться к аткующе-плюшевому хоккею и рассчитывать лишь на свои атакующие таланты не с руки. Впрочем, у меня в брекете второй год подряд в финале Вегас-Торонто, хотелки прост.

    01.05.2025

  • Neil

    Не помню.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Лучши скажи вот что. У Торонто против Флориды есть шансы?

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Кстати да.Лучшие (исходя из результативности) сезоны Кучерова заканчивались первым кругом.Не думаю,что закономерность,но так.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Это другое.Как и Вася Подколзин.)

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Не только его.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Возможно потому что: - в части топ 6 Тампа не хуже(Генцел,Поинт,Хэгел,Кучеров,Сирелли..-все сильно выше среднего и представляли нац.сборные на TN4 ) -Василевский,Хедманн- туда же - Флорида пусть и глубже, но ни одна команда не сыграла столько матчей за 2 года как Пантерс.Могут не вывезти. -Ко всему начинали без лучшего защитника и непонятно в какой форме Ткачак(не и гравший с TN4)

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Ну и дураками будут.Отличный тренер.Не раз(по анонимным опросам хоккеистов) выигрывал номинацию: c кем(под руководством кого) хотели бы играть.

    01.05.2025

  • Демеч

    В дальний угол,для вратаря очень сложно такой взять ,если не выкатился навстречу.

    01.05.2025

  • adamantane'

    Сильно сомневаюсь, что будет легко хоть с "Каролиной", хоть с "Вашингтоном". В финале Востока будет до шести- семи матчей, минимум дв встречи уйдут в овертайм. Вангую :nerd:. Если не согласны со мной и окажетесь правы, можете потом ещё долго тыкать меня носом в этот мой комментарий :blush:.

    01.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    В том голе например, который забил Финн Луостаринен с подачи Маршана.Вася очень долго перемещался из угла в угол и не успел закрыть почти половину ворот. Очень мастерски было сыграно. . Пас Маршана читался, Василевский, что понадеялся на защитника, он там вроде пытался прервать точнейший пас Маршана. Что из этого вышло? Один не смог помешать, другой понадеялся на защитника и наблюдал, пропустив подключение нападающего соперника.Красивейший гол 3 звена Фло!

    01.05.2025

  • PvsZ

    Тампа сыграла в одно звено и без защиты. Хэгел, Сирелли, Хедман даже близко не показали свой уровень. Кучеров, Генцел, Макдона, ну местами Пойнт, Пол, Гонсалвеш. Всё, остальные никакие. С такой пустотой в нижних звеньях не поможет ни Купер, ни Боумэн.

    01.05.2025

  • PvsZ

    Самое интересное, что и Флорида в его лице, кажется, сделала правильный выбор. Получить "на пополнение глубины состава" такого мастера, да ещё и практически бесплатно - блестящая работа ген.менеджера.

    01.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    По итогам хочется спросить у Ирины, Ну что, выходит, все дело было в потолке?

    01.05.2025

  • Werewolf

    А Бобровский и Куликов для тебя типа не русские? Я уже давно твою избирательность заметил. У тебя и Малкин не русский явно. Вернее Ови более русский, чем Малыч.

    01.05.2025

  • Werewolf

    Когда Уилсон 3 пингвинов отправил в лазарет за 2 матча, тут большинство кричало, что это не балет и не фиг быть такими маленькими и хилыми. Власть сменилась? ))))))

    01.05.2025

  • Werewolf

    В любой команде есть дыры в той или иной позиции. Не хватает центров? Ок. Это оправдание для атаки. А с чего тогда полную авоську напропускали за серию? Проблемы команды не в какой-то одной причине. Они имеют систематический характер. Тампа тупо была не готова к ПО. И дело не только в центрах. Мы можем лишь гадать. Может быть Васю и Куча перегрузили в сезоне работой и нужно было дать покурить побольше. Не мальчики так то уже. Может тупо тренер переиграл тренера тактически. Факторов куча в этой игре. Это ж не просто - а давайте забьем и все. Вспоминается сезон, когда тампа вылетела от коламбуса 4-0, а на следующий год с тем же составом взяла кубок.

    01.05.2025

  • Werewolf

    Гм....интересная у тебя логика. Едет с ярмарки это по какому признаку? Как показала практика, проще забивать в этой серии было Васе. Он уже уехал с ярмарки?

    01.05.2025

  • alehan.227472

    Фло отыграла в пол ноги, но по ощущению как-то совсем легко прошли Тампу...не особо напрягаясь и главное без трамв. Линия где играеет Маршан и фины - просто молодчики! Остальным же надо прибавлять. Go Cats!!!

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    Если б не Боб в той игре, счет в матче был бы многократно разгромнее. Сколько он раз тащил выходы 1 на 1.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    шансы только у западников,на востоке конкуренов им нет. но посмотрим,часто все шиворот-на выворот происходит.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Надо,Вася,надо. Пусть хотя бы для меня одного это делает,а кубок выигрывает команда.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    ну кто-то здесь живет завышенными надеждами,я думал что у Вашингтона шансы маленькие.Но года с 2009 у меня была серьезная вера ,что Шура побьет рекорд Грецки.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    я тебе потом попроще напишу,обещая в 5 слоа уложиться.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    центров не хватает.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    возможно у флориды сейчас последний сезон,когда она явно претендует на кубок.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    флоридские могилокопы рыли для молний братскую могилу,вырыв половину ямы,сели покурить,а потом докопали и туда загрузили молний оптом,не забыв заколотить крышку и засыпать все это землей. Я думаю с Вашиннтоном или Каролиной они управятся с одним перекуром,хотя могут сроавиться и без обеда.

    01.05.2025

  • Гигантский ленивец

    А я за Бобра всё время болел. Что в Коламбусе, что во Флориде. За Василевского немного обидно, отличный вратарь.

    01.05.2025

  • Werewolf

    Оу.....забыл Хедмана и Василевского? Так то Вася считался одним из лучших вратарей своего времени. Генцел в Тампе очень неплох.

    01.05.2025

  • Max Zherbunov

    Тампу - Бей!

    01.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Сколько уже тренеров потеряли работу после этого сезона? Интересно, добавится ли к ним Купер. В целом, было ожидаемо, но с менее разгромным итогом.

    01.05.2025

  • Упёртый русский

    Боба с Куликовым - с победой. Я лично из вратарей раньше болел за Варламова, а потом за Василевского, Боб никогда не был моим любимцем, но это мои проблемы, не более. Серёга всё всем доказал, и в регулярке, и в КС, и в сборной. Жаль только, что в 2016 последний период с кэнаками не додержался... Но тут уж ничего не поделаешь. Куликов тогда, кстати, первую шайбу в наши ворота Кросбаю привёз... Но сейчас ребята молодцы, с победой!

    01.05.2025

  • Упёртый русский

    Ну что ты тут прыгаешь на российских костях? Русофоб, что ли? За эммигранта Баркова и крысу Марша топишь? Надежда была ровно на то, что Никита с Андрюхой забожат и сомнут первое звено Флориды. Понятно, что глубина состава у Фло выше и шансы Тампы только в противоборстве верхних звеньев. Но не получилось, к сожалению, так бывает...

    01.05.2025

  • Упёртый русский

    Жаль, что уж там. Давно болею за Куча и Васю, обидно, что им не удалось сделать чудо в этой серии. У Фло набрали балду, это - понятно, так бывает на короткое время. Утешаю себя мыслью, что 2 КС и 4 Кубка Уэльского уже есть, история уже сделана. Да и Вася забирал Смайта, а Никитос оба победных раза был лучшим бомбардиром КС. Думаю, с этой Флоридой с Востока есть шансы только у Каролины. Поживём-увидим, что ж...

    01.05.2025

  • Упёртый русский

    В последнее время - это последние пару лет, что ли? Ну набрала Фло балду, бывает и такое. Надо посмотреть, когда у них переподписания лидеров, надо будет становиться попроще. Да и Боб уже идёт с ярмарки, будет попроще ему забивать скоро...

    01.05.2025

  • Pavel Egorchenckov

    Тампа взяла 2 кубка и пик прошла. Всё,дальше по нисходящей. таков нхл

    01.05.2025

  • Pavel Egorchenckov

    Кубок Стэнли выигрывают нижние звенья. Очень важна глубина состава. В то время как Флорида играла плюс минус ровно по звеньям, Кучеров тащил 23-25 минут один. Такой себе план от тренера, скидывал все на одного человека. Только ему под кожу лезли всё кто мог, лупили его нещадно. Я вот тоже такое не понимаю в НХЛ, т.е если хочешь выключить игрока, просто езди с ними рядом, пинай, толкай, бей и так далее. Честный хоккей, епт. А брать игру в Тампе на себя кроме 5ти человек, походу не кому. Обидно. Да и от Васи ожидал большего. Откровенно он не тащил и не спасал.

    01.05.2025

  • unfan

    Ну нельзя,чтобы такие команды играли в первом раунде это убийство плей-офф. Тампа проиграла серию в прошлом матче, когда недотерпела 3 минуты. Поинт провалил плей-офф, как и кучеров, но он в сезоны, когда набирал столько очков и не блистал в плей-офф. Очень много простых шайб пропустили, но главное, что не работало большинство. В итоге ждали супер хоккей, а получили очень средние игры.

    01.05.2025

  • Адекватный спартач

    Все сезоны, когда Тампа либо Куч ставили рекорды по очкам в регулярке, заканчивались плачевно в плове. Тут пингвины недавно попрощались с Саливаном. Интересно, сколько еще Тампа будет благодарна Куперу за 3 финала подряд и 2 чашки? Думаю, что следующий вылет в первом раунде могут и не простить.

    01.05.2025

  • Neil

    Думай ещё.

    01.05.2025

  • Neil

    Когда?)

    01.05.2025

  • Павел Леонидович

    Флорида конечно мощной стала

    01.05.2025

  • hant64

    Женёк, про себя говори. Как там Рейнджерс в первом раунде, держится ещё? Что, с прогнозом обосрался, и тебя мой пост задел? На последний вопрос эксклюзивно отвечу - не ставлю много лет, и никому не советую. Особенно таким нострадамусам, как ты.:grin:

    01.05.2025

  • zeromanj

    Фло выглядит явным претендентом на финал от востока. Торонтовка сенаторов пройдет, но против фло пока неясно, как можно тягаться. Хотя сироп по составу полевых вроде помощнее Тампы, у которой только Никита и дальше пропасть. Но кмк вырисовывается финал конфы фло против придурков. А в финале виннипухам или кто там будет от запада против кошек будет потяжелее, чем с прочими

    01.05.2025

  • bvp

    Вот что животворящий флоридский коктейль делает.

    01.05.2025

  • Zohr Vad

    Тампу совсем было не узнать в этой серии. У Васи коэффициент надёжности низкий. Лидеры набрали мало очков(что для Куча 4 передачи в 5 матчах...???). Отсюда и закономерный результат. Тампе отдыхать. Фло с победой и следим за Вами дальше. Молодцы!!!

    01.05.2025

  • КИРИЛСОН

    Не надо Никите брать Арт Росс))) тенденция, однако

    01.05.2025

  • КИРИЛСОН

    как всегда, впрочем в последнек время...

    01.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    У кошки четыре ноги, Позади нее длинный хвост! Но трогать ее не мОги За ее малый рост, малый рост. А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу....(с):penguin::turtle::cat:

    01.05.2025

  • Sergei

    Закономерно, прикрыли Кучерова и этого оказалось дастаточно, ну и всё-таки Флорида является действующим обладателем кубка Стенли.

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    Какая выверенная передача у Маршанда, миллиметры между клюшкой и коньком. Луорастинен - "вот этот парень", хотя сам герой матча (1+3).

    01.05.2025

  • Женек10

    а что, только местные прогнозировали Тампе победу ? или их эксперты тоже уровня комментаторов СЭ? сколько занёс на победу Фло, ведь все было так очевидно?

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    Одним звеном было не победить, читалось.

    01.05.2025

  • True Timati

    Задайте тот же вопрос Хеллибайку

    01.05.2025

  • Osokin L

    За трофеями пошел....

    01.05.2025

  • Neil

    Да не, я две игры посмотрел. Его откровенно сзади какой нибудь Ткачак подъезжал и бил клюшкой, когда Никита вёл борьбу у борта с кем то. И т.д. въезжали в него грязно, т.е. не читый силовой приём, пинали при любом удобном случае. не хватило только удара на отмаш клюшкой по спине от Кларка.

    01.05.2025

  • Neil

    Ничего не понял.

    01.05.2025

  • nikola mozaev

    Всё закономерно: Флорида просто была сильнее Тампы во всех линиях. Первое звено Тампы начисто проиграло свою дуэль, Бобровский был надёжнее Василевского. Кучеров, Хэгел обязаны играть лучше, но в этот раз у них мало что получилось. Флорида будет бороться за второй подряд Кубок Стэнли.

    01.05.2025

  • hant64

    Да? А я вот после какой-то победной серии Тампы читал на этом форуме, что её всерьёз считали претендентом на КС, и это мнение высказывал не один человек, а несколько. Наверное, люди только прикидываются, что что-то понимают в хоккее? Это даже не вопрос, это для меня очевидно. Я, например, хоккеем с начала 90-х мало интересуюсь, так, постольку поскольку, но даже мне непонятны были прогнозы этой серии в пользу Тампы - половина нострадамусов местных, на секундочку)). Я не занимался прогнозированием, но уверенность в исходе у меня была в двух сериях точно - в этой паре и в Вашингтоне. Все остальные, даже Каролина с её 4:1 - под вопросом. И Винни тоже под вопросом, несмотря на мощную игру в регулярке, и на то, что СЛБ всё же побледнее выглядят, и то сомнения возникали, мало ли фаворитов отскакивают в первом же раунде?:slight_smile:

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    ты вообще хочешь запретить пользоваться габаритами и с любыми фуцинами заниматься манерностью,типа:пардон,я хромая собака,дико извиняюсь что перед вами проехала и вы от ветра упали? Хоккей это узаконенный бокс-кейч на льду.

    01.05.2025

  • adamantane'

    Ну, в игре №3 Никите и Компании дали развернуться :yum:.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    в этом сезоне я вообще не видел тампу как претендента на кубок,состав недоукомплектован,есть исполнители,а из разигрывающих только Кучер,габаритов не хватает. Наверное Кучеру больше подходят центры типа Стамески и Мексиканца,которые могут много забивать.

    01.05.2025

  • adamantane'

    Отмучилась "Тампа". Вообще, "Флорида" становится неудобным соперником "Тампы", как в своё время "Питтсбург" для "Вашингтона". Только у "Тампы" эти неудачи пошли уже после двух побед в КС (голод до Победы не тот), а у "Вашингтона" сложности были до триумфального розыгрыша 2018 г. После этого "Вашингтон" вновь вылетал очень рано, но.. хотя бы не от "Питтсбурга". Да и у последнего новых успехов уже не было.

    01.05.2025

  • hant64

    Я НХЛ не много смотрю, но с десяток игр за последний сезон видел, и могу с уверенностью сказать, что полосатые свистят почти всё, а грязную игру уж точно. Это в тебе просто болельщик говорит Тампы, если бы Кучерова как-то особо били - я думаю, Флорида много больше поиграла в меньшинстве. Но вот по последней игре - каждая команда по 4 малых, и нарушения все примерно одинаковые - по два удара клюшкой, грубость (обоюдка), и по одной задержке руками. Всё ровно как-то.

    01.05.2025

  • Neil

    Жёстко и грязно разные понятия. Вот сегодня с Вашингтоном такую дичь свистели, блокировка, толчок в корпус... А Никиту просто били.

    01.05.2025

  • baruv

    Никита - главный распасовщик Тампы. И его выключение из игры сломало ее атакующие действия. То, что нет достойных партнеров - основная беда команды и Флорида умело этим воспользовалась при выборе тактики. Вопрос об усилении команды давно назрел...

    01.05.2025

  • hant64

    Ты про три шайбы кошаков в концовке? На это дело можно посмотреть и по другому - прошлый матч выиграл тот, кто больше этого хотел, а хотела, очевидно, Флорида. А не Тампа сливала чего-то там...

    01.05.2025

  • BS35LV

    Бесхребетный тампакс, копия прошлого сезона.

    01.05.2025

  • hant64

    А чего его смотреть? В одной игре, говорят, был. В четырёх не видели)).

    01.05.2025

  • Gena34

    Тампе опять не фортануло,год назад их выбила Флорида и вот опять на теже грабли.

    01.05.2025

  • hant64

    Это плей-офф. И этим всё сказано. Это я к вопросу о грязной игре. Балет на льду остался в гладком чемпионате.

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    После его ошибки Флорида забросила 4-ю,победную.

    01.05.2025

  • hant64

    А что там с составом у Тампы? Почему местные нострадамусы, ровно половина, 9 из 18 (подсчёт не мой, но верю) предсказывали победу Тампе в этой серии? Или, до старта серии состав у Тампы был, а по итогу её - уже куда-то испарился?:slight_smile:

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Все по делу. Тампа слила серию в прошлом матче..

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Никитоса видел кто?

    01.05.2025

  • hant64

    Один игрок серии не выигрывает, даже у Гретцки были партнёры калибра Мессье и Курри. А кто партнёры у Куча - честно, я даже их фамилии не вспомню.

    01.05.2025

  • hant64

    Кому досадно, а кому - нет. Я доволен, например.:slight_smile:

    01.05.2025

  • hant64

    Спасибо, кошаки, порадовали - делать этой Тампе нечего в дальнейших раундах плей-офф. Откровенно говоря, и в первом раунде делать было нечего. Единственное, что должно порадовать хоть немного Тампу - что ушли от свипа:slight_smile:.

    01.05.2025

  • Догада

    Как обычно все стало ясно после гола Верхаге

    01.05.2025

  • True Timati

    Эта Тампа кончилась. Несите другую. Нужен ребрендинг команде и начать его надо с физрука, я думаю. Пол Морис в одну калитку переиграл Купера, у которого весь план "Отдайте Никите, Вася подтащит". И если в регулярке это ещё как-то худо-бедно работало, то для плей-офф нужны другие идеи

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    Российский вратарь «молний» Андрей Василевский вышел в старте матча Кубка Стэнли в 114-й раз подряд и занимает пятое место в истории НХЛ.Больше российского голкипера матчей в плей-офф НХЛ подряд имеют Мартин Бродо (194), Патрик Руа (137), Хенрик Лундквист (129) и Кёртис Джозеф (116).

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    в этом сезоне Ваську статистику подпортили.

    01.05.2025

  • Догада

    Александр Овечкин сегодня догнал Марио Лемье по голам в плей-офф, Никита Кучеров также мог догнать Марио по набранным очкам, если б сделал хоть одну результативную передачу

    01.05.2025

  • Neil

    Нда, ожидаемо, но жаль немного, что ничего не смогли противопоставить машине боевой. Пока основными претендентами выглядят, чего уж. п.с. Да, и судьи должны были, обязаны просто жёстче наказывать кошек за грязную игру против Никиты. Забили просто человека, гады.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    тампа сиграла на уровне своего состава,а зачем убирать Купера?Купер тоже сделал что мог.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    да,точней не скажешь,как ты не пытайся,у флориды карты на руках были лучше.Никита,подобно Пашке Буре во Флориде,уже не был таким молодым,что бы вытягивать игры,закрыли его наглухо.

    01.05.2025

  • Сергей

    Что ж, чуда не произошло. Глубина состава Флориды, физическая мощь, правильно выстроенная игровая схема принесли свои плоды. Флорида была сильнее и заслужено прошла в следующий раунд. Из пяти матчей только в одном они не смогли сдержать Никиту, во всех остальных матчах он был практически полностью выключен. Флорида остается монструозной командой и продолжает защищать свой титул. Тампе надо усиливать состав и физическую мощь, работать над ошибками и готовиться к следующему сезону.

    01.05.2025

  • Nicksonman

    Никиту , отключили и Котяра не подтащил, пару тройку необязательных бабочек хапнул. Стоило ли рвать одно место , чтобы попадать на кошек.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Бедняги отмучились,хороших игроков не хватаетЭто не с мутной схемой +28 кубок брать,здесь все с бухгалтерией четко было.

    01.05.2025

  • Демеч

    Андрея сегодня просто жалко,ну в какой из пяти пропущенных его можно обвинить?

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    Оставлю...Жаль,что все так уныло в этом сезоне...По одной победе,если в год делать,то и до десятки можно не доползти. Вратари в плей- офф НХЛ ( победы ) 1 151 победа – Патрик Руа(247 матчей) 2 113 побед – Мартин Бродо(205 матчей) 3-4 92 победы –Грант Фюр(150 матчей), Марк-Андре Флери(168 матчей) 5-6 88 побед – Билли Смит(132 матча), Ед Бельфор(161 матч) 7 80 побед – Кеннет Драйден(112 матчей) 8 77 побед – Майкл Вернон(138 матчей) 9 74 победы – Крис Осгуд(129 матчей) 10 71 победа -Жак Плант(112 матчей) 11 68 побед – Энди Муг(132 матча) 12 67 побед -АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ (119 матчей )

    01.05.2025

  • Демеч

    Отмучились, этот плей-офф не удался, ждём следующий.Рекомендуется тщательнее выбирать соперников и на Флориду больше не попадать.) Смогли пантеры залезть под кожу молниям и полностью лишить их уверенности в игре.Не покидало стойкого ощущения, чтобы Тампа ни делала - Флорида добавит и дожмет.Главное,им удалось выключить Никиту из игры,он был лишь бледной тенью себя самого.

    01.05.2025

  • Atoms

    Досадно, что Тампа ничего не могла сделать, забили их и Куча на протяжении всей серии.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё читалось. Брэд Маршан сделал правильный выбор.

    01.05.2025

  • baruv

    Выключили Никиту- лучшего бомбардира регулярки. И этого оказалось достаточно. Флорида- монстр.

    01.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Тампа откровенно разочаровала. Три поражения на своем льду. Купера вполне могут убрать.

    01.05.2025

    • Гол Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

    Определилась первая пара второго раунда плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 15 8 7 18
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Сиэтл 16 7 9 19
    4 Сан-Хосе 17 8 9 19
    5 Вегас 15 7 8 18
    6 Эдмонтон 17 7 10 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон - : -
    13.11 05:00 Юта – Баффало - : -
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости