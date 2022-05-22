Вечером 22 мая, в воскресенье, «Тампа-Бэй» на своем льду примет «Флориду» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

На данный момент счет в противостоянии 2-0 в пользу «Молний», которые являются действующим обладателем Кубка Стэнли. Команда выигрывала трофей два года подряд — в 2020 и 2021.

У «Тампы» матч пропустит главный центр — Брейден Пойнт получил травму еще в серии первого раунда против «Торонто» и до сих пор не готов выйти на лед в матче Кубка Стэнли.

В нынешнем плей-офф у «Тампы» главный бомбардир — российский форвард Никита Кучеров, который набрал 11 (3+8) очков в 9 встречах.

Официально НХЛ запретила показ матчей чемпионата на территории России. Следить за ходом третьей игры «Тампа-Бэй» — «Флорида» можно на сайте «СЭ» по этой ссылке.