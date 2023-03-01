«Флорида» на выезде переиграла «Тампу». Бобровский сделал 29 сэйвов
«Флорида» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков. Его признали первой звездой встречи.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 из 40 бросков.
«Флорида» набрала 66 очков и илет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 5-й строчке — 78 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
Результаты / календарь
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3.03
4.03
5.03
6.03
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 1
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|1 : 4
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|- : -
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|- : -
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|- : -
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27
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