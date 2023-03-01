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«Флорида» на выезде переиграла «Тампу». Бобровский сделал 29 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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1 марта. «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 1:4.
Фото USA Today Sports

«Флорида» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 из 40 бросков.

«Флорида» набрала 66 очков и илет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 5-й строчке — 78 очков.

Андрей Василевский (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Орлов оформил дубль в матче с «Калгари»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 46 13 97
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 59 28 31 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 59 29 30 62
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Колорадо 58 34 24 73
3 Миннесота 60 33 27 72
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 59 21 38 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 61 32 29 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 61 20 41 47
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1.03 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 1
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 1 : 4
1.03 03:30
Баффало – Коламбус
 - : -
1.03 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 - : -
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Миннесота – Айлендерс
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Нэшвилл – Питтсбург
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Сент-Луис – Сиэтл
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И Г
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Эдмонтон

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Давид Пастрняк

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Колорадо

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