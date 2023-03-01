«Флорида» на выезде переиграла «Тампу». Бобровский сделал 29 сэйвов

«Флорида» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 из 40 бросков.

«Флорида» набрала 66 очков и илет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 5-й строчке — 78 очков.