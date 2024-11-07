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7 ноября, 23:45

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

«Тампа-Бэй» сыграет с «Филадельфия» в регулярном чемпионате НХЛ 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» встретится с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 7 на 8 ноября. Игра состоится на «Амали-арене» в Тампе (штат Флорида, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 14 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Флайерз» с девятью очками располагаются на 16-й строчке на Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 9 2 18
2 Вашингтон 12 9 3 18
3 Нью-Джерси 15 8 7 18
4 Рейнджерс 11 8 3 17
5 Коламбус 12 5 7 12
6 Айлендерс 13 5 8 12
7 Питтсбург 14 5 9 12
8 Филадельфия 13 4 9 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Детройт 12 6 6 13
5 Бостон 14 6 8 13
6 Оттава 12 6 6 12
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 14 5 9 11
8 Нэшвилл 13 4 9 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Ванкувер 11 6 5 15
4 Калгари 13 7 6 15
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 14 4 10 10
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Нью-Джерси – Монреаль
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Оттава – Айлендерс
- : -
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Тампа-Бэй – Филадельфия
 - : -
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Рейнджерс – Баффало
 - : -
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 - : -
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