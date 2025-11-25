«Тампа-Бэй» и «Филадельфия» сыграют в чемпионате НХЛ 25 ноября

«Тампа-Бэй» и «Филадельфия» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на льду «Амали-Арены» в Тампе (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 ноября, 03:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Филадельфия

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Тампа» провела 21 матч и набрала 26 очков, предыдущим соперником «Лайтнинг» был «Вашингтон» (5:3). У «Филадельфии» 20 матчей и 25 очков, в воскресенье «Флайерз обыграли «Нью-Джерси» (6:3).