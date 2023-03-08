Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

«Тампа» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» прервали неудачную серию из пяти поражений.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Защитник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами.

«Тампа» набрала 81 очко и идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 14-й строчке (59 очков).