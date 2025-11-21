Хоккей
Сегодня, 00:20

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Эдмонтон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 21 ноября. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 03:30. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Эдмонтон

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 обе команды набрали по 22 очка, «Тампа» провела 19 матчей, «Эдмонтон» — 22. В предыдущем матче «молнии» победили «Нью-Джерси» со счетом 5:1, а «нефтяники» проиграли «Вашингтону» (4:7).

Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 20 11 9 24
5 Вашингтон 20 10 10 22
6 Коламбус 20 10 10 22
7 Рейнджерс 21 10 11 22
8 Филадельфия 18 9 9 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 22 12 10 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 20 10 10 23
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 20 13 7 27
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 22 9 13 22
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 03:00 Детройт – Айлендерс - : -
21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис - : -
21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси - : -
21.11 03:00 Торонто – Коламбус - : -
21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон - : -
21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон - : -
21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл - : -
21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс - : -
21.11 05:00 Юта – Вегас - : -
21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
21.11 06:00 Анахайм – Оттава - : -
21.11 06:00 Ванкувер – Даллас - : -
Все результаты / календарь

