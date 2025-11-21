«Тампа-Бэй» и «Эдмонтон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 21 ноября. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 03:30. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Эдмонтон

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 обе команды набрали по 22 очка, «Тампа» провела 19 матчей, «Эдмонтон» — 22. В предыдущем матче «молнии» победили «Нью-Джерси» со счетом 5:1, а «нефтяники» проиграли «Вашингтону» (4:7).