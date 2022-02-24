«Тампа» выиграла у «Эдмонтона». Кучеров и Сергачев набрали по 2 очка

«Тампа-Бэй» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Для «Тампы» это третья победа подряд.

Российские хоккеисты «Лайтнинг» Михаил Сергачев и Никита Кучеров набрали по 2 очка. У первого — две голевые передачи, а у второго — голевая передача и гол в пустые ворота.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Марун — 9 (Чирелли), 11:57 — 1:0. Макдэвид — 27 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 18:10 — 1:1. Стэмкос — 24 (Киллорн, Сергачев), 19:45 — 2:1. Пойнт — 19 (Кучеров, Палат), 30:48 — 3:1. Перри — 14 (бол., Сергачев, Марун), 35:24 — 4:1. Хаймэн — 19 (Драйзайтль), 37:12 — 4:2. Макдэвид — 28 (Хаймэн, Драйзайтль), 49:39 — 4:3. Кучеров — 8 (п.в.), 59:56 — 5:3.

Вратари: Василевский — Смит (58:09 — 59:56).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (5+11+7) — 30 (9+11+10).

Наши: Кучеров (20.35/4/+1), Сергачев (21.47/0/+1) — -.

24 февраля. Тампа. Amalie Arena.