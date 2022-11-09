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Сегодня, 06:20

«Тампа» дома проиграла «Эдмонтону». Василевский сделал 26 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа» потерпела поражение от «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Ойлерз» прервали серию из трех поражений.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Фогеле — 1 (мен., Маклеод), 7:45 — 0:1. Хагель — 5 (Кучеров, Пойнт), 9:53 — 1:1. Макдэвид — 14 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 22:09 — 1:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 24:07 — 1:3. Киллорн — 4 (Пербикс, Пойнт), 40:49 — 2:3.

Вратари: Василевский (57:49) — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (16+6+15) — 29 (7+12+10).

Наши: Кучеров (19.12/7/0), Наместников (15.13/1/-1), Сергачев (23.53/3/+1) — -.

9 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 13 10 3 20
2 Айлендерс 14 9 5 18
3 Каролина 12 8 4 17
4 Филадельфия 12 7 5 16
5 Рейнджерс 14 6 8 15
6 Вашингтон 14 6 8 14
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 22
2 Детройт 13 7 6 17
3 Торонто 14 7 7 17
4 Тампа-Бэй 13 7 6 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 13 7 6 14
7 Монреаль 13 6 7 13
8 Оттава 12 4 8 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 8 4 17
2 Даллас 13 8 5 17
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Аризона 12 5 7 11
7 Нэшвилл 12 5 7 11
8 Сент-Луис 11 3 8 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 12 2 24
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Эдмонтон 14 8 6 16
4 Лос-Анджелес 14 7 7 15
5 Калгари 12 5 7 12
6 Ванкувер 13 4 9 11
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
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13.11
14.11
9.11 03:00
Баффало – Аризона
 1 : 4
9.11 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 3 : 2
9.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 4 : 6
9.11 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
3 : 4
9.11 03:00
Торонто – Вегас
 3 : 4 ОТ
9.11 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 5 : 1
9.11 03:30
Детройт – Монреаль
 2 : 3 Б
9.11 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 2 : 3
9.11 04:00
Виннипег – Даллас
 5 : 1
9.11 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
9.11 06:30
Лос-Анджелес – Миннесота
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 14 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 14 26
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 13 20
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 14 14
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 13 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 8 1.88
Картер Харт

Картер Харт

Филадельфия

 8 1.97
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