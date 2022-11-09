«Тампа» дома проиграла «Эдмонтону». Василевский сделал 26 сэйвов
«Тампа» потерпела поражение от «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Ойлерз» прервали серию из трех поражений.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.
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«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Фогеле — 1 (мен., Маклеод), 7:45 — 0:1. Хагель — 5 (Кучеров, Пойнт), 9:53 — 1:1. Макдэвид — 14 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 22:09 — 1:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 24:07 — 1:3. Киллорн — 4 (Пербикс, Пойнт), 40:49 — 2:3.
Вратари: Василевский (57:49) — Кэмпбелл.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (16+6+15) — 29 (7+12+10).
Наши: Кучеров (19.12/7/0), Наместников (15.13/1/-1), Сергачев (23.53/3/+1) — -.
9 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|10
|3
|20
|2
|Айлендерс
|14
|9
|5
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|4
|Филадельфия
|12
|7
|5
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|15
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|13
|7
|6
|17
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|17
|4
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|13
|7
|6
|14
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|4
|8
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Аризона
|12
|5
|7
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|8
|Сент-Луис
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Эдмонтон
|14
|8
|6
|16
|4
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
|13
|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|9.11
|03:00
|
Баффало – Аризона
|1 : 4
|9.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 2
|9.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|4 : 6
|9.11
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|3 : 4
|9.11
|03:00
|
Торонто – Вегас
|3 : 4 ОТ
|9.11
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|5 : 1
|9.11
|03:30
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 Б
|9.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 3
|9.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|5 : 1
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|9.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|14
|26
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|20
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|14
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97