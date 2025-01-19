Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Детройтом»
«Тампа» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Даррен Рэддиш. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков соперников.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 68 (21+47) очков за 42 игры.
Единственную шайбу за «Ред Уингз» забросил Лукас Рэймонд.
«Тампа» набрала 53 очка в 44 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 13-м с 46 баллами в 45 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Голы: Пойнт — 27 (Лиллеберг, Пербикс), 2:02 — 1:0. Гюнцель — 23 (бол., Кучеров, Раддиш), 20:16 — 2:0. Кучеров — 21 (Хедман, Гюнцель), 21:50 — 3:0. Чаффи — 8 (Аткинсон), 23:58 — 4:0. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 34:12 — 4:1. Раддиш — 2 (бол., Кучеров, Гюнцель), 35:06 — 5:1.
Вратари: Василевский — Тэлбот (Лайон, 40:00).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 22 (6+10+6) — 40 (15+12+13).
Наши: Кучеров (16.44/2/+2) — Тарасенко (16.22/2/0).
19 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
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|28
|17
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|28
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|48
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|29
|16
|61
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|55
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Колорадо – Даллас
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Виннипег – Калгари
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Вашингтон – Питтсбург
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|19.01
|03:00
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Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|- : -
|19.01
|04:00
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Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|19.01
|04:00
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Чикаго – Вегас
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|19.01
|05:00
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Юта – Сент-Луис
|- : -
|19.01
|06:00
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Ванкувер – Эдмонтон
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|19.01
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|19.01
|21:00
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Нью-Джерси – Оттава
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