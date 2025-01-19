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Сегодня, 05:57

Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Детройтом»

Даниил Аршавский
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«Тампа» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Даррен Рэддиш. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков соперников.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 68 (21+47) очков за 42 игры.

Единственную шайбу за «Ред Уингз» забросил Лукас Рэймонд.

«Тампа» набрала 53 очка в 44 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 13-м с 46 баллами в 45 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Пойнт — 27 (Лиллеберг, Пербикс), 2:02 — 1:0. Гюнцель — 23 (бол., Кучеров, Раддиш), 20:16 — 2:0. Кучеров — 21 (Хедман, Гюнцель), 21:50 — 3:0. Чаффи — 8 (Аткинсон), 23:58 — 4:0. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 34:12 — 4:1. Раддиш — 2 (бол., Кучеров, Гюнцель), 35:06 — 5:1.

Вратари: Василевский — Тэлбот (Лайон, 40:00).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 22 (6+10+6) — 40 (15+12+13).

Наши: Кучеров (16.44/2/+2) — Тарасенко (16.22/2/0).

19 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 46 18 28 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 7
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 - : -
19.01 04:00
Чикаго – Вегас
 - : -
19.01 05:00
Юта – Сент-Луис
 - : -
19.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
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Сиэтл – Лос-Анджелес
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