Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Детройтом»

«Тампа» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Даррен Рэддиш. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков соперников.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 68 (21+47) очков за 42 игры.

Единственную шайбу за «Ред Уингз» забросил Лукас Рэймонд.

«Тампа» набрала 53 очка в 44 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Детройт» идет 13-м с 46 баллами в 45 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Пойнт — 27 (Лиллеберг, Пербикс), 2:02 — 1:0. Гюнцель — 23 (бол., Кучеров, Раддиш), 20:16 — 2:0. Кучеров — 21 (Хедман, Гюнцель), 21:50 — 3:0. Чаффи — 8 (Аткинсон), 23:58 — 4:0. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 34:12 — 4:1. Раддиш — 2 (бол., Кучеров, Гюнцель), 35:06 — 5:1.

Вратари: Василевский — Тэлбот (Лайон, 40:00).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 22 (6+10+6) — 40 (15+12+13).

Наши: Кучеров (16.44/2/+2) — Тарасенко (16.22/2/0).

19 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.