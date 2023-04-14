«Тампа» разгромила «Детройт». Сергачев набрал 2 очка, Кучеров — 1

«Тампа-Бэй» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Лайтнинг» прервали неудачную серию из четырех поражений.

Российский защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи, а нападающий Никита Кучеров — одну. Голкипер Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

«Тампа» завершила регулярный чемпионат на 6-м месте в Восточной конференции и сыграет в плей-офф. «Детройт» опустился на 13-ю строчку.