«Тампа-Бэй» — «Детройт»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 13 марта. Игра пройдет на «Бенчмарк Интернейшнл Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Тампа» — «Детройт» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
«Тампа» набрала 82 очка в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Детройт» — 79 очков в 65 матчах. В сезоне-2025/26 команды победили друг друга по одному разу.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|41
|24
|88
|2
|Питтсбург
|65
|32
|33
|79
|3
|Айлендерс
|66
|37
|29
|79
|4
|Коламбус
|65
|33
|32
|77
|5
|Филадельфия
|65
|31
|34
|73
|6
|Вашингтон
|67
|33
|34
|73
|7
|Нью-Джерси
|65
|32
|33
|66
|8
|Рейнджерс
|65
|27
|38
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|66
|40
|26
|86
|2
|Тампа-Бэй
|64
|40
|24
|84
|3
|Монреаль
|64
|36
|28
|82
|4
|Детройт
|66
|36
|30
|79
|5
|Бостон
|65
|36
|29
|78
|6
|Оттава
|65
|33
|32
|75
|7
|Флорида
|65
|33
|32
|69
|8
|Торонто
|66
|28
|38
|67
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|44
|20
|97
|2
|Даллас
|65
|41
|24
|92
|3
|Миннесота
|66
|38
|28
|88
|4
|Юта
|66
|34
|32
|74
|5
|Нэшвилл
|65
|29
|36
|67
|6
|Сент-Луис
|66
|27
|39
|64
|7
|Виннипег
|64
|26
|38
|62
|8
|Чикаго
|65
|25
|40
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|66
|36
|30
|75
|2
|Вегас
|66
|30
|36
|74
|3
|Эдмонтон
|67
|32
|35
|73
|4
|Лос-Анджелес
|65
|27
|38
|69
|5
|Сан-Хосе
|63
|31
|32
|68
|6
|Сиэтл
|64
|29
|35
|67
|7
|Калгари
|65
|26
|39
|59
|8
|Ванкувер
|65
|20
|45
|48
Результаты / календарь
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
|15.03
|01:00
|Миннесота – Рейнджерс
|- : -
|15.03
|02:00
|Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|15.03
|02:00
|Филадельфия – Коламбус
|- : -
|15.03
|02:00
|Айлендерс – Калгари
|- : -
|15.03
|02:00
|Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|- : -
|15.03
|02:00
|Монреаль – Сан-Хосе
|- : -
|15.03
|02:00
|Баффало – Торонто
|- : -
|15.03
|03:00
|Даллас – Детройт
|- : -
|15.03
|04:00
|Юта – Питтсбург
|- : -
|15.03
|05:00
|Вегас – Чикаго
|- : -
|15.03
|05:00
|Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|15.03
|22:00
|Виннипег – Сент-Луис
|- : -
