12 марта, 23:20

«Тампа-Бэй» — «Детройт»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Детройт» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 13 марта. Игра пройдет на «Бенчмарк Интернейшнл Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Тампа» — «Детройт»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

С основными событиями и результатом игры «Тампа» — «Детройт» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 марта, 02:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Детройт

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Тампа» набрала 82 очка в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Детройт» — 79 очков в 65 матчах. В сезоне-2025/26 команды победили друг друга по одному разу.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Соболев забил «Спартаку» и отпраздновал гол в маске
В КСИР сообщили о проведении 50-й волны атак против США и Израиля
Соболев забьет, красно-белые проиграют, а команда Семака нарвется на пенальти и удаление. На что ставить в матче «Зенит» - «Спартак» в 21-м туре РПЛ
Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков из-за войны в Иране
Количество летевших на Москву сбитых БПЛА возросло до 64
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 41 24 88
2 Питтсбург 65 32 33 79
3 Айлендерс 66 37 29 79
4 Коламбус 65 33 32 77
5 Филадельфия 65 31 34 73
6 Вашингтон 67 33 34 73
7 Нью-Джерси 65 32 33 66
8 Рейнджерс 65 27 38 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 66 40 26 86
2 Тампа-Бэй 64 40 24 84
3 Монреаль 64 36 28 82
4 Детройт 66 36 30 79
5 Бостон 65 36 29 78
6 Оттава 65 33 32 75
7 Флорида 65 33 32 69
8 Торонто 66 28 38 67
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 44 20 97
2 Даллас 65 41 24 92
3 Миннесота 66 38 28 88
4 Юта 66 34 32 74
5 Нэшвилл 65 29 36 67
6 Сент-Луис 66 27 39 64
7 Виннипег 64 26 38 62
8 Чикаго 65 25 40 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 66 36 30 75
2 Вегас 66 30 36 74
3 Эдмонтон 67 32 35 73
4 Лос-Анджелес 65 27 38 69
5 Сан-Хосе 63 31 32 68
6 Сиэтл 64 29 35 67
7 Калгари 65 26 39 59
8 Ванкувер 65 20 45 48
15.03 01:00 Миннесота – Рейнджерс - : -
15.03 02:00 Тампа-Бэй – Каролина - : -
15.03 02:00 Филадельфия – Коламбус - : -
15.03 02:00 Айлендерс – Калгари - : -
15.03 02:00 Нью-Джерси – Лос-Анджелес - : -
15.03 02:00 Монреаль – Сан-Хосе - : -
15.03 02:00 Баффало – Торонто - : -
15.03 03:00 Даллас – Детройт - : -
15.03 04:00 Юта – Питтсбург - : -
15.03 05:00 Вегас – Чикаго - : -
15.03 05:00 Ванкувер – Сиэтл - : -
15.03 22:00 Виннипег – Сент-Луис - : -
