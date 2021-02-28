«Тампа» разгромила «Даллас», у Сергачева две голевые передачи

«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:0.

Отличились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, Брэйден Поинт, Патрик Марун и Стивен Стэмкос. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами, вратарь команды Андрей Василевский отразил 20 бросков, его соперник Антон Худобин — 12 бросков.

После этого матча «Тампа-Бэй» с 29 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 16 очками — на седьмой строчке.