«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голы «Блэкхокс» забили Коннор Бедард, Лэндон Слаггерт, Райан Донато и Теуво Терявяйнен. Единственная шайба «Тампы» на счету Брэйдена Пойнта.

«Чикаго» набрал 37 очков и занимает 15-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 55 очков.

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