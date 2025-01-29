«Тампа» потерпела поражение от «Чикаго», Кучеров набрал одно очко

«Тампа» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Теперь у него 74 (23+51) очка в этом сезоне. Он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров, отставая от лидирующегой Нэйтона Маккиннона на 4 очка.