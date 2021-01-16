«Тампа» обыграла «Чикаго», Василевский сделал 34 сэйва

«Тампа-Бэй» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Лайтнинг» одержали вторую подряд победу на старте сезона.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 из 36 бросков по его воротам. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев сыграл 22 минуты 14 секунд и отметился двумя силовыми приемами.

Российский защитник «Блэкхокс» Никита Задоров сыграл 20 минут и сделал 2 силовых приема при показателе полезности «-1».

«Тампа» лидирует в таблице Западного дивизиона. «Чикаго» идет последним.