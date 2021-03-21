«Тампа» победила «Чикаго», Василевский отразил 30 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:1.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэйден Пойнт, Энтони Чирелли, Янни Гурд и Стивен Стэмкос, форвард Михаил Сергачев отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31. Гости ответили голом Алекса Дэбринкэта.

После этого матча «Тампа» с 46 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 33 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Пойнт — 12 (Киллорн, Стэмкос), 6:21 — 1:0. Чирелли — 9 (Сергачев, Хедман), 21:53 — 2:0. Гурд — 10 (Коулман, Хедман), 34:15 — 3:0. Стэмкос — 15 (бол., Киллорн, Хедман), 38:21 — 4:0. Дебринкэт — 16 (Кубалик, Курашев), 44:50 — 4:1.

Вратари: Василевский — Суббан.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (7+10+12) — 31 (12+14+5).

Наши: Сергачев (21.17/0/0) — Задоров (17.39/2/0).

20 марта. Тампа. Amalie Arena.