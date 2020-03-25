«Тампа-Бэй» будет раздавать обеды нуждающимся в связи с пандемией коронавируса

«Тампа-Бэй» объявила на своем официальном сайте, что клуб окажет благотворительную помощь в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что команда НХЛ пожертвует 500 обедов детям, которые нуждаются в еде, пожилым людям и семьям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, а также другим категориям населения, которые могли пострадать от коронавируса и связанных с ним ограничительных мер.

Также представители клуба выделят деньги представителям материнской компании Vinik Sports Group, работающим сдельно. Эта компания владеет в том числе домашней ареной «Тампы». Кроме того, клуб призвал болельщиков, у которых есть такая возможность, также помогать нуждающимся. За команду выступают россияне Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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