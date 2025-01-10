«Тампа» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа-Бэй» дома одержала победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Авторами голов «Лайтнинг» стали Энтони Чирелли, Майки Эйссимонт, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт.

Единственную шайбу «Брюинз» забросил Мэйсон Лорей.

«Тампа» набрала 46 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Бостон» идет 7-м с 45 баллами.