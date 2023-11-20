«Тампа-Бэй» сыграет с «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 21 ноября. Игра пройдет на «Амали-арене» в Тампе, Флорида. Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Бостон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Тампа» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции и набрала в совокупности 20 баллов. «Бостон» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков. «Тампа» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции и набрала в совокупности 20 баллов. «Бостон» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков.

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