«Тампа» победила «Бостон», Василевский сделал 27 сэйвов

«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Брюинз» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 58 (17+41) очков в этом сезоне.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Чирелли — 16 (мен., Хагель, Макдона), 34:07 — 1:0. Эйссимонт — 4 (Пол, Макдона), 39:10 — 2:0. Лорей — 2 (Пик, Маршан), 42:05 — 2:1. Хагель — 19 (п.в., Кучеров, Чернак), 58:28 — 3:1. Пойнт — 25 (бол., Кучеров, Хедман), 59:24 — 4:1.

Вратари: Василевский — Суэймен.

Штраф: 24 — 27.

Броски: 31 (11+13+7) — 28 (9+7+12).

Наши: Кучеров (22.49/3/+1) — Задоров (22.12/1/0).

10 января. Тампа. Amalie Arena