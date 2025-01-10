«Тампа» победила «Бостон», Василевский сделал 27 сэйвов
«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Брюинз» потерпели шестое поражение подряд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 58 (17+41) очков в этом сезоне.
Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Чирелли — 16 (мен., Хагель, Макдона), 34:07 — 1:0. Эйссимонт — 4 (Пол, Макдона), 39:10 — 2:0. Лорей — 2 (Пик, Маршан), 42:05 — 2:1. Хагель — 19 (п.в., Кучеров, Чернак), 58:28 — 3:1. Пойнт — 25 (бол., Кучеров, Хедман), 59:24 — 4:1.
Вратари: Василевский — Суэймен.
Штраф: 24 — 27.
Броски: 31 (11+13+7) — 28 (9+7+12).
Наши: Кучеров (22.49/3/+1) — Задоров (22.12/1/0).
10 января. Тампа. Amalie Arena
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -