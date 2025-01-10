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Сегодня, 05:55

«Тампа» победила «Бостон», Василевский сделал 27 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Брюинз» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 58 (17+41) очков в этом сезоне.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Чирелли — 16 (мен., Хагель, Макдона), 34:07 — 1:0. Эйссимонт — 4 (Пол, Макдона), 39:10 — 2:0. Лорей — 2 (Пик, Маршан), 42:05 — 2:1. Хагель — 19 (п.в., Кучеров, Чернак), 58:28 — 3:1. Пойнт — 25 (бол., Кучеров, Хедман), 59:24 — 4:1.

Вратари: Василевский — Суэймен.

Штраф: 24 — 27.

Броски: 31 (11+13+7) — 28 (9+7+12).

Наши: Кучеров (22.49/3/+1) — Задоров (22.12/1/0).

10 января. Тампа. Amalie Arena

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Филадельфия 42 17 25 39
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 42 25 17 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 6 : 3
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 - : -
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 - : -
10.01 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
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