Кучеров набрал 4 очка в победном матче «Тампы» против «Баффало»
«Тампа» на своем льду обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Сэйбрз» потерпели второе поражение подряд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи и забросил одну шайбу.
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Каролина
|11
|8
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|2
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|3
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|11
|7
|4
|14
|3
|Детройт
|11
|6
|5
|14
|4
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
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|11
|5
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|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|12
|7
|5
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
Результаты / календарь
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11.11
|6.11
|02:00
|
Вашингтон – Аризона
|- : -
|6.11
|02:00
|
Монреаль – Вегас
|- : -
|6.11
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|- : -
|6.11
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|- : -
|6.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
|6.11
|02:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|6.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|6.11
|05:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|- : -
|6.11
|05:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|6.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|11
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Виктор Олофссон
Баффало
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
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