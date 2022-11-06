Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:49

Кучеров набрал 4 очка в победном матче «Тампы» против «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Тампа» на своем льду обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Сэйбрз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи и забросил одну шайбу.

1
4
Читайте также
Небинарных биатлонистов выделили в отдельную категорию в Канаде. Что скажет IBU?
Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Экс-разведчик США Риттер заявил о попытках Польши втянуть НАТО в украинский конфликт
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин обошел Халла по первым голам в матчах НХЛ. Впереди только рекорд Ягра
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Нью-Джерси 11 8 3 16
3 Айлендерс 12 7 5 14
4 Рейнджерс 12 6 6 14
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 12 5 7 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 10 1 20
2 Баффало 11 7 4 14
3 Детройт 11 6 5 14
4 Тампа-Бэй 11 6 5 13
5 Флорида 11 6 5 13
6 Торонто 11 5 6 12
7 Монреаль 11 5 6 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 4 7 9
7 Аризона 10 3 7 7
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 10 2 20
2 Эдмонтон 12 7 5 14
3 Сиэтл 12 6 6 14
4 Лос-Анджелес 13 6 7 13
5 Калгари 9 5 4 10
6 Ванкувер 11 3 8 8
7 Сан-Хосе 13 3 10 8
8 Анахайм 11 3 8 7
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
6.11 02:00
Вашингтон – Аризона
 - : -
6.11 02:00
Монреаль – Вегас
 - : -
6.11 02:00
Оттава – Филадельфия
 - : -
6.11 02:00
Питтсбург – Сиэтл
 - : -
6.11 02:00
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
6.11 02:00
Торонто – Бостон
 - : -
6.11 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 - : -
6.11 05:00
Калгари – Нью-Джерси
 - : -
6.11 05:30
Лос-Анджелес – Флорида
 - : -
6.11 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 25
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 23
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 11 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 10
Виктор Олофссон

Виктор Олофссон

Баффало

11 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 4 1.72
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 7 1.86
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости