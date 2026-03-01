«Тампа» и «Баффало» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 1 марта

«Тампа» и «Баффало» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 февраля на 1 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Баффало» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» — «Баффало» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 80 очков в 57 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Сэйбрз» с 74 очками в 59 играх идут на третьей строчке «Востока».