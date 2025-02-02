«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде обыграли «Тампу» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Авторами голов «островитян» стали Адам Боквист, Кайл Палмьери и Тони ДеАнджело.

В составе «Лайтнинг» отличились Джек Гюнцель и Никита Кучеров.