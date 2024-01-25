«Тампа-Бэй» на своем поле сыграет против «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 26 января. Встреча пройдет на «Амали-арене» Тампе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Аризона» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Тампа-Бэй» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 55 баллами в активе. «Аризона» идет на шестой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков.

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