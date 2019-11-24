«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: Василевский и Сергачев набрали по одному очку за ассисты
04:49
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Анахайм» российский вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев набрали по очку за результативные передачи. Они ассистировали, соответственно, Брэйдену Пойнту и Патрику Маруну.
На данный момент «Тампа-Бэй» ведет в матче со счетом 4:2.
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...