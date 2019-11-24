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«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: Василевский и Сергачев набрали по одному очку за ассисты

04:49
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Анахайм» российский вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев набрали по очку за результативные передачи. Они ассистировали, соответственно, Брэйдену Пойнту и Патрику Маруну.

На данный момент «Тампа-Бэй» ведет в матче со счетом 4:2.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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