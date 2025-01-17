«Тампа-Бэй» по буллитам обыграла «Анахайм», Кучеров набрал 2 очка

«Тампа-Бэй» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов. Всего в этом сезоне у 31-летнего россиянина 65 (20+45) очков в 41 игре.

«Тампа» с 51 очком в 43 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 42 очка в 45 играх.