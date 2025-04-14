«Тампа» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Баффало» со счетом 7:4.

После этого матча «Тампа» с 100 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Баффало» с 77 очками — на 14-й строчке.