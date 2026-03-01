«Тампа» на своем льду проиграла «Баффало»

«Баффало» победил «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Доминик Джеймс и Виктор Хедман. Российского вратаря Андрея Василевского после пяти пропущенных голов сменил шведский голкипер Йонас Йоханссон.

У гостей забили Расмус Далин, Джош Норрис (дважды), Тэйдж Томпсон, Зак Метса и Алекс Так.

«Тампа» проиграла во втором матче подряд. Она занимает второе место в таблице Восточной конференции с 80 очками после 58 игр. «Баффало» (76 очков после 60 игр) располагается на третьем месте.

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