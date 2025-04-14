Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Баффало»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Баффало» со счетом 7:4.

В составе «Лайтнинг» дубль и результативная передача на счету Никиты Кучерова.

В текущем сезоне Кучеров провел 76 матчей, в которых набрал 119 (36+83) очков.

После этого матча «Тампа» с 100 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Баффало» с 77 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 7:4 (1:2, 4:0, 2:2)

Голы: Гюнцель — 39 (Хагель, Чирелли), 16:35 — 1:0. Кулих — 15 (Томпсон), 19:37 — 1:1. Клифтон — 1 (Кребс, Куинн), 19:52 — 1:2. Макдона — 4 (Хагель, Чирелли), 23:02 — 2:2. Кучеров — 35 (Хедман, Гурд), 26:34 — 3:2. Джики — 7 (Гонсалвес, Пол), 34:21 — 4:2. Лиллеберг — 1 (Чаффи, Гонсалвес), 36:45 — 5:2. Кучеров — 36, 42:39 — 6:2. Так — 34 (бол., Далин, Петерка), 48:39 — 6:3. Гюнцель — 40 (бол., Кучеров, Хагель), 53:12 — 7:3. Лафферти — 4 (Далин), 58:23 — 7:4.

Вратари: Йоханссон — Раймер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (5+15+11) — 25 (11+7+7).

Наши: Кучеров (19.42/4/+2) — -.

14 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.