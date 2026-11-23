Кучеров сравнял счет в матче «Тампа» — «Баффало»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

33-летний россиянин отличился на 13-й минуте. Он реализовал большинство и сравнял счет (1:1).

В сезоне-2026/27 Кучеров в 23 матчах набрал 32 (10+22) очка.