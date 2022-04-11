Шайба Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Баффало»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 5:0.

Отличились Кори Перри, Онджей Палат, Брэндон Хэгел, Никита Кучеров и Росс Колтон. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 63 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Перри — 17 (Богосян), 9:21 — 1:0. Палат — 16 (Пойнт), 9:38 — 2:0. Хагель — 25 (Чирелли, Хедман), 21:12 — 3:0. Кучеров — 15 (Макдона, Палат), 24:28 — 4:0. Колтон — 16 (Стэмкос, Пол), 42:09 — 5:0.

Вратари: Эллиотт — Андерсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (9+9+10) — 28 (9+11+8).

Наши: Кучеров (17.06/2/+3), Сергачев (22.35/1/+2) — -.

10 апреля. Тампа. Amalie Arena.