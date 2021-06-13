«Тампа» 13 июня проведет первый матч серии плей-офф против «Айлендерс». Ворота обеих команд будут защищать российские голкиперы.

У «Тампы» с первых минут выйдет Андрей Василеский, у «Айлендерс» — Семен Варламов.

Для соперников встреча будет четвертой в плей-офф, и пока все три раза победителем становились «Лайтнинг». Также они встречались во втором раунде в 2016 году (4-1) и в первом раунде в 2004 году (4-1).