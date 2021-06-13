Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» — «Айлендерс»: Василевский и Варламов займут место в воротах

21:47
Теги:

«Тампа» 13 июня проведет первый матч серии плей-офф против «Айлендерс». Ворота обеих команд будут защищать российские голкиперы.

У «Тампы» с первых минут выйдет Андрей Василеский, у «Айлендерс» — Семен Варламов.

Для соперников встреча будет четвертой в плей-офф, и пока все три раза победителем становились «Лайтнинг». Также они встречались во втором раунде в 2016 году (4-1) и в первом раунде в 2004 году (4-1).

Читайте также

Голландия — Украина: правильно ли не назначен пенальти в ворота украинцев?
Как футболист Дмитрий Баринов воссоединился с отцом
Семья с двумя детьми утонула в Карелии
В Киеве назвали ударом окончание строительства «Северного потока – 2»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей