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«Тампа» уступила «Айлендерс» на своем льду, Сорокин сделал 32 сэйва

Павел Лопатко
Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» проиграла «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:2.

Заброшенными шайбами отметились Калум Ритчи и Кейси Сизикас. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 32 броска в створ, его признали первой звездой матча.

Травмированные хоккеисты «Лайтнинг» Андрей Василевский и Никита Кучеров не принимали участия в матче.

«Тампа» проиграла третий матч подряд. Она занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 34 очками после 29 матчей. «Айлендерс» одержали третью победу подряд, идут строчкой выше (35 очков после 29 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 декабря, 03:00. Benchmark International Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Айлендерс

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Илья Сорокин
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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