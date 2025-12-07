«Тампа» уступила «Айлендерс» на своем льду, Сорокин сделал 32 сэйва

«Тампа» проиграла «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:2.

Заброшенными шайбами отметились Калум Ритчи и Кейси Сизикас. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 32 броска в створ, его признали первой звездой матча.

Травмированные хоккеисты «Лайтнинг» Андрей Василевский и Никита Кучеров не принимали участия в матче.

«Тампа» проиграла третий матч подряд. Она занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 34 очками после 29 матчей. «Айлендерс» одержали третью победу подряд, идут строчкой выше (35 очков после 29 игр).