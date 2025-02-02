«Тампа» в овертайме уступила «Айлендерс», Василевский отразил 33 броска

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Айлендерс» в овертайме со счетом 2:3.

У «Лайтнинг» отличились Джек Гюнцель и Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска. В составе «островитян» шайбы забросили Адам Боквист, Кайл Палмьери и Тони ДеАнджело.

В текущем сезоне на счету Кучерова 76 (24+52) очков в 49 матчах сезона НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 58 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Айлендерес» с 55 очками — на 11-й строчке.