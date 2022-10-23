«Тампа» в результативном матче обыграла «Айлендерс», у Кучерова и Сергачева по ассисту

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 6:3.

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились результативными передачами, Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1», вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

У «островитян» Никита Сошников и Александр Романов завершили матч с показателем полезности «-1», вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок из 26.

После этого матча «Тампа» с 6 очками расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Айлендерс» с 4 очками — на 15-й строчке.