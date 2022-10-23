«Тампа» в результативном матче обыграла «Айлендерс», у Кучерова и Сергачева по ассисту
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 5:3.
В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились результативными передачами, Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1», вратарь Андрей Василевский остался в запасе.
У «островитян» Никита Сошников и Александр Романов завершили матч с показателем полезности «-1», вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок из 26.
После этого матча «Тампа» с 6 очками расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Айлендерс» с 4 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Пойнт — 4 (Кучеров, Хагель), 10:43 — 1:0. Мартин — 1, 12:29 — 1:1. Хагель — 1 (Пойнт, Хедман), 18:03 — 2:1. Перри — 2 (Белльмар, Марун), 23:12 — 3:1. Бовилье — 2 (Нельсон), 29:36 — 3:2. Пол — 1 (Колтон), 39:59 — 4:2. Пулок — 1, 45:45 — 4:3. Киллорн — 1 (Пол, Сергачев), 54:08 — 5:3.
Вратари: Эллиотт — Сорокин (57:17).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (7+14+5) — 35 (11+11+13).
Наши: Кучеров (23.52/2/+1), Наместников (17.04/1/-1), Сергачев (22.34/2/+1) — Романов (19.00/1/-1), Сошников (10.26/0/-1).
23 октября. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
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|4
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|Каролина
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|Рейнджерс
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|3
|2
|7
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
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|6
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
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|2
|3
|4
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|П
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|6
|5
|1
|10
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|3
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|4
|2
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|4
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|2
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|2
|6
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|5
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|2
|6
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|3
|3
|6
|8
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|6
|3
|3
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|4
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|5
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|2
|Вегас
|6
|4
|2
|8
|3
|Сиэтл
|6
|2
|4
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|6
|0
|6
|2
|8
|Сан-Хосе
|7
|1
|6
|2
|23.10
|02:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|4 : 3
|23.10
|02:00
|
Виннипег – Торонто
|1 : 4
|23.10
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 6
|23.10
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|2 : 5
|23.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|5 : 3
|23.10
|03:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|1 : 3
|23.10
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|1 : 5
|23.10
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|05:00
|
Калгари – Каролина
|3 : 2 ОТ
|23.10
|21:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|5
|6
|И
|КН
|
|
Алекс Стэлок
Чикаго
|2
|0.75
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25