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Сегодня, 04:38

«Тампа» в результативном матче обыграла «Айлендерс», у Кучерова и Сергачева по ассисту

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
23 октября. «Тампа» — «Айлендерс» (5:3).
Фото USA Today Sports

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 5:3.

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились результативными передачами, Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1», вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

У «островитян» Никита Сошников и Александр Романов завершили матч с показателем полезности «-1», вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок из 26.

После этого матча «Тампа» с 6 очками расположилась на 12-м месте в Восточной конференции, «Айлендерс» с 4 очками — на 15-й строчке.

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«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Пойнт — 4 (Кучеров, Хагель), 10:43 — 1:0. Мартин — 1, 12:29 — 1:1. Хагель — 1 (Пойнт, Хедман), 18:03 — 2:1. Перри — 2 (Белльмар, Марун), 23:12 — 3:1. Бовилье — 2 (Нельсон), 29:36 — 3:2. Пол — 1 (Колтон), 39:59 — 4:2. Пулок — 1, 45:45 — 4:3. Киллорн — 1 (Пол, Сергачев), 54:08 — 5:3.

Вратари: Эллиотт — Сорокин (57:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (7+14+5) — 35 (11+11+13).

Наши: Кучеров (23.52/2/+1), Наместников (17.04/1/-1), Сергачев (22.34/2/+1) — Романов (19.00/1/-1), Сошников (10.26/0/-1).

23 октября. Тампа. Amalie Arena.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 5 4 1 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 5 3 2 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Коламбус 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Баффало 5 4 1 8
3 Торонто 6 4 2 8
4 Флорида 5 3 2 7
5 Детройт 4 2 2 6
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
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1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Нэшвилл 7 2 5 5
5 Чикаго 4 2 2 4
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1 Калгари 5 4 1 8
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28.10
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Вашингтон – Лос-Анджелес
 4 : 3
23.10 02:00
Виннипег – Торонто
 1 : 4
23.10 02:00
Коламбус – Питтсбург
 3 : 6
23.10 02:00
Монреаль – Даллас
 2 : 5
23.10 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
5 : 3
23.10 03:00
Нэшвилл – Филадельфия
 1 : 3
23.10 05:00
Ванкувер – Баффало
 1 : 5
23.10 05:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
23.10 05:00
Калгари – Каролина
 3 : 2 ОТ
23.10 21:00
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