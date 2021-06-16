24 сэйва Василевского и три голевые Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»
05:53
«Тампа» обыграла «Айлендерс» во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ (4:2). Счет в серии стал равный — 1-1.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров сделал три голевые передачи.
В составе команды из Нью-Йорка в воротах играли россияне Семен Варламов и Илья Сорокин. Первый за 50 минут 46 секунд отразил 23 из 27 бросков, а второй — за 6 минут 50 секунд сделал 6 сэйвов, не пропустив ни одной шайбы.
Следующий матч в серии состоялся 18 июня.
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