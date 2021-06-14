«Айлендерс» победили «Тампу» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Айлендерс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 2:1.

На шайбы Мэтью Барзала и Райана Пулока хозяева ответили точным броском Брейдена Пойнта с передачи Никиты Кучерова, который закончил встречу с показателем полезности «-1». Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 29 сейвов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Барзал — 4 (Бэйли), 32:32 — 0:1. Пулок — 4 (Эберле), 45:36 — 0:2. Пойнт — 9 (Киллорн, Кучеров), 59:07 — 1:2.

Вратари: Василевский — Варламов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (11+9+11) — 31 (14+9+8).

Наши: Кучеров (18.07/1/-1), Сергачев (23.20/3/0) — -.

13 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 0-1.