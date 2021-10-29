«Тампа» выиграла у «Аризоны». Василевский сделал 24 сэйва
«Тампа-Бэй» переиграла «Аризону» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд. «Койотс» проиграли 7-ю из 7 встреч на старте сезона.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.
Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов сделал 23 спасения, пропустив 5 шайб.
«Тампа» идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Аризона» занимает 16-ю строчку в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Аризона» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Голы: Киллорн — 5 (Стэмкос, Рутта), 5:39 — 1:0. Киллорн — 6, 7:40 — 2:0. Стэмкос — 5 (бол., Хедман, Пойнт), 10:41 — 3:0. Крауз — 2 (Хейтон), 52:36 — 4:1. Шустр — 1 (Чирелли, Киллорн), 58:23 — 5:1.
Вратари: Василевский — Просветов.
Штраф: 28 — 20.
Броски: 28 (12+8+8) — 25 (8+11+6).
Наши: Сергачев (21.49/1/+2) — Любушкин (16.40/2/+1).
29 октября. Тампа. Amalie Arena.
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