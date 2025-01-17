«Тампа» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» — 4:3 Б.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов. Всего в этом сезоне у 31-летнего россиянина 65 (20+45) очков в 41 игре.