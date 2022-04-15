«Тампа» выиграла у «Анахайма». Кучеров забросил одну шайбу

«Тампа» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл 30 с половиной минут и отразил 10 из 13 бросков по своим воротам.

Защитник Михаил Сергачев отметился одной результативной передачей. Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу.