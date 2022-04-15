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Сегодня, 04:59

«Тампа» выиграла у «Анахайма». Кучеров забросил одну шайбу

Кучером помог «Тампе» переиграть «Анахайм»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

«Тампа» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл 30 с половиной минут и отразил 10 из 13 бросков по своим воротам.

Защитник Михаил Сергачев отметился одной результативной передачей. Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 53 20 112
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
5.04
6.04
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8.04
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10.04
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12.04
13.04
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16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
15.04 02:00
Баффало – Сент-Луис
 2 : 6
15.04 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 3
15.04 02:00
Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 - : -
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 - : -
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 - : -
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 - : -
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 - : -
15.04 04:00
Колорадо – Нью-Джерси
 - : -
15.04 05:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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