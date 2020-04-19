«Такую красоту нельзя так просто показывать». Трогательное фото жены Овечкина с сыном

Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала фото в своем Instagram. На снимке она изображена с сыном Сергеем.

— 20 месяцев, — подписала жена Овечкина фотографию.

— Настасья, — вы себя берегите, — отмечено в одном из комментариев. -Такую красоту нельзя вот так просто показывать. Столько завистников, не дай бог. Храните себя, пожалуйста.

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. По последним данным, в мире зафиксированы 2 322 092 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 661 человек, выздоровело — 595 326.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.