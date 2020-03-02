Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден остался доволен игрой нападающего Ильи Ковальчука в матче против «Миннесоты» (4:3). Россиянин набрал первое очко за «Кэпиталз», отметившись голевой передачей в комбинации с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным, которая завершилась голом последнего.

— Мне хотелось попробовать их втроем, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ. — Мне нравится, что у Ковальчука в каждом матче много моментов, просто пока ему не удается забить. Такого игрока вообще приятно иметь в составе.